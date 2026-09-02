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Gazete, Mavi Dil hastalığının insanlara bulaşmadığını da aktardı.

Habere göre Rum makamlar, söz konusu hastalık merkezlerine yönelik gerekli tüm önlemlerin alındığını örgüte bildirdi.

Rapora göre Rum makamlar, 08 Ekim 2025 ve 21 Kasım 2025 tarihlerinde Baf ve Larnaka’da Mavi Dil hastalığı bulunan iki mandıra tespitinde bulundular.

Güney Kıbrıs’ta 2025 yılı Ekim ve Kasım aylarında bazı küçükbaş hayvanlarda “Mavi Dil” hastalının tespit edildiği bildirildi.

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