Limasol’da Rus bir çiftin evine giren maskeli beş kişinin, ev sahiplerini bıçak ve tabanca zoruyla etkisiz hale getirerek para ve mücevher çaldığı bildirildi.

Politis ve diğer gazetelere göre olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Yüzünü maskeyle kapatan beş kişi çiftin kaldığı evin kapatılmış ancak kilitlenmemiş penceresinden girdi. Maskeli şahıslar, yatak odasına girerek 43 yaşındaki ev sahibini koli bandıyla bağladıktan sonra 36 yaşındaki eşine, bıçak ve tabanca zoruyla yatak odasındaki kasayı açtırdı.

Kasadan 5 bin euro nakit para ile net değeri henüz belirlenemeyen ancak 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin edilen mücevherat alan maskeli şahıslar, kadını da koli bandıyla bağladı. Rus çift, bağlandıkları koli bantlarından sabah 07.00 civarında kurtularak, polise haber verdi.