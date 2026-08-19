Olayın Limasol’da “Lady’s Mile” bölgesinde meydana geldiğini yazan Alithia gazetesi, cep telefonunun suya düşmesi üzerine şahsın içerisinde bulunduğu tekneden denize atladığını kaydetti.

Söz konusu şahısla birlikte 27 yaşındaki Ürdünlü bir şahsın da denize atladığını ve daha sonra ikisinin de baygın bir şekilde denizden çıkarıldıklarını kaydeden gazete, yetki alanına girmesinden ötürü İngiliz üs polisinin de yardıma çağrıldığını belirtti.

Denizden çıkarılmalarının ardından söz konusu şahıslara ilk yardım uygulandığını, Ürdünlü şahsın kendine geldiğini ancak Mısırlı şahsın hayatını kaybettiğini yazan gazete, İngiliz üs polisinin olayla ilgili olarak Mısır büyükelçiliğiyle istişare içinde olduğunu ekledi.

- Aradip’te hırsızlık

Fileleftheros gazetesi ise haberinde dün sabah karşı Larnaka’ya bağlı Aradip’te bir büfe soygunu ile bir dizi soygun girişimi gerçekleştiğini yazdı.

Soyguncuların hedefinde iki büfe, iki eczane ve bir mağaza bulunduğunu kaydeden gazete, büfelerin birinden yazar kasa çekmecesi ile tezgahtaki madeni paraların çalındığını belirtti.

Soyguncuların diğer yerlere ise ya giremediklerini ya da bir şey çalmayı başaramadıklarını ifade eden gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.