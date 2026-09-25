Akaryakıt fiyatlarındaki artışın Güney Kıbrıs’ta her kesimi etkilediği, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) kaydedilen artışın bunun göstergesi olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıllık bazda gerçekleşen artışın yüzde 5,2 olduğunu yazdı.

Enerjinin yüzde 15, ulaşımın yüzde 9,8 artış gösterdiğini aktaran gazete, barınma, su, elektrik ve diğer yakıtlardaki artış oranının ise yüzde 6,51 olduğunu vurguladı.

Bu rakamların pahalılığın artık sadece belli ürünleri değil aile bütçesindeki her unsuru etkilediğini gösterdiğini yazan gazete, küçük işletmelerin de pahalılıktan en çok etkilenen kesim olduğunu aktardı.