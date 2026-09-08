Alithia gazetesi, Limasol Polis Karakolu’nda emare olarak bulunan scooterin yerinde olmadığının anlaşılması ardından yapılan araştırmada, aynı karakolda görevli bir polisin scooteri çaldığının ortaya çıktığını yazdı.

Polisin, scooteri kamyonetine yükleyip götürdüğünün kamera kayıtlarıyla ortaya çıkmasının akabinde kendi meslektaşları tarafından tutuklandığını vurgulayan gazete, konunun yargıya intikal edeceğini aktardı.

- Eczane, büfe ve marketi soydular

Gazete bir diğer haberinde ise, “Pera Horio-Nisu” (Dizdarköy) ve “Aya Varvara” köylerinde beş eczane, bir mini market, bir manav ve bir kafeteryanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyulduğunu yazdı.

Söz konusu mekanların camlarını kırıp içeri giren hırsızların toplam 5 bin 900 euro çaldığı, Rum polisinin soruşturmasını sürdürdüğü ifade edildi.