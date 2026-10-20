Alithia gazetesi, Rum Tüketiciyi Koruma Dairesi tarafından, eylül ayı boyunca Güney Kıbrıs genelindeki 400 perakende satış noktasında ürünlerin günlük fiyatları ve satış miktarları esas alınarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, bazı ürünlerdeki fiyat artışının yüzde 8,4’e ulaştığını yazdı.

Gazete, araştırmaya göre aylık bazda en dikkat çekici fiyat artışlarından birinin, yüzde 8,4 ile dondurulmuş kabuklu deniz ürünlerinde görüldüğünü ve bu ürün grubunda, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 2,9’luk düşüş kaydedildiğini belirtti.

Dondurulmuş balık fiyatlarında ise aylık bazda yüzde 4,7, yıllık bazda da yüzde 4,8 fiyat artışı olduğunu yazan gazete, bitkisel yemeklik yağ fiyatlarında ise aylık yüzde 3,2, yıllık yüzde 5,7 artış yaşandığını kaydetti.

Haberde, şişe su fiyatlarında aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 4,8 artış; bisküvi fiyatlarında da aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 4,7 artış meydana geldiği ifade edildi.

Gazete, geçen ay bazı temel tüketim ürünlerinde de fiyatların düştüğünü belirterek, bulgur fiyatlarında aylık bazda yüzde 2,9 düşüş, yıllık bazda da 0,6 gerileme görüldüğünü; toz süt, şekerleme ürünleri, bebek bezleri ve kahvaltılık gevreklerin de ucuzladığını yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, bazı temel ihtiyaç malzemeleri ve gıda ürünlerindeki sıfır Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının 2027 yılı sonuna kadar uzatıldığının açıklandığını bildirdi.