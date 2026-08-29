Güney Kıbrıs’ta etkili olan fırtına nedeniyle Cape Greco bölgesinde üç teknenin kayalıklara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

SigmaLive’ın haberine göre olay, cumartesi öğleden sonra Cape Greco’daki Agioi Anargyroi deniz bölgesinde meydana geldi.

Şiddetli deniz koşulları nedeniyle üç teknenin kayalıklara çarpmasının ardından bölgede arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Operasyon sonucunda bir Kıbrıslı Rum’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan iki kişi ise tedavi edilmek üzere Gazimağusa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.