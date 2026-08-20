Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu, daha önce bazı bölgelerde deneme amaçlı uygulanan ve başarılı sonuçlar veren yangın tespit ve söndürme sistemlerinin Güney Kıbrıs genelinde kurulmasına onay verdi.

Üç yıllık süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında 31 elektronik yangın sensörü, yangın tespit sensörleri bulunan gözetleme kuleleri, dronlar ve gözlem balonları kurulacak.

Projede ayrıca “MANET” iletişim ağının ikinci aşamasının kurulması ile sistemlerin kurulumu ve işletilmesine ilişkin çeşitli harcamalar da yer alacak.

Yeni teknolojik altyapıyla yangınların daha erken tespit edilmesi, ekiplerin olaylara daha hızlı yönlendirilmesi ve yangınlara müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.