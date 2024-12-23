Haravgi ve Alithia Rum polisinin dün Güney Kıbrıs’ta kaçak yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi yakaladığını bildirdi.

Habere göre polis, 05.00 ile 12.00 saatleri arasındaki operasyon sonrasında 9 kaçak yabancıyı hava yoluyla ülkelerine geri gönderdi; 33’ü için de ilgili ülke makamlarının iş birliğinde geri gönderme çalışmaları yürütüyor.

Haberde bu yılın başından beridir Güney Kıbrıs’ta kaçak olduğu saptanan 9 bin 690 kişinin ülkelerine geri gönderildiği, bu sayının geçen yıl 9 bin 375 olduğu bilgisi de verildi.