Alithia gazetesi habere ilişkin ayrıntı vermezken, bombanın dün sabaha yakın 01:00’de, sigorta şirketine ait binanın önünde patladığını yazdı.

Güney'den Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere maddi yardım Güney'den Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere maddi yardım

Habere göre polis, fail veya failleri bulmak için araştırma başlattı.