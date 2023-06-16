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Habere göre polis, fail veya failleri bulmak için araştırma başlattı.

Güney'den Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere maddi yardım

Güney'den Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere maddi yardım

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