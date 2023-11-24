İlk yönetmeliklerin hak sahibine toplu konutta yer alan bir arsanın tapusunun verilmesini ve belirli durumlarda bu arsa üzerinde yer alan konutun da hak sahibinden başka bir kişiye devredilmesini öngördüğünü yazan Haravgi gazetesi, ilgili tüzüklerin göçmenlere ait taşınmazların devrini düzenlediğini kaydetti.

Haberde, ilgili yönetmeliklerle birlikte hak sahibi göçmenlere, tamamen veya kısmen bir Kıbrıs Türk taşınmazına inşa edilmiş bir konut için Rum Yönetimi tarafından kira sözleşmesi verilmesiyle ilgili durumların düzenlendiği de ifade edildi.