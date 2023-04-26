Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında ilgili yasa tasarısı konusunun ele alındığını yazdılar.

Gazete milletvekillerinin, Hristodulidis tarafından geri gönderilen yasa tasarısını destekleme niyetinde olduklarını belirtti.

Gazete milletvekillerin, statik incelemelerin devlet için maliyeti artıracağını kabul etmesine karşın anayasaya aykırı olarak addedilen bu noktanın, yasa tasarısının geri gönderilmesi için sebep olamayacağı görüşünü taşıdıklarını yazdı.