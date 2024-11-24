Polisten yapılan açıklama şöyle:

23.11.2024 tarihinde, Lefkoşa Ledra Palas Kara Geçiş Kapısı’nda, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, GKRY bölgesinde gelip KKTC’ye geçiş yapan H.K.(E-65)’nin tasarrufunda toplam 8,70 kilogram ağırlığında dana eti ile 14,20 kilogram kuzu eti, S.Ö.(E-71)’in tasarrufunda toplam 8,10 kilogram tavuk eti, 5 kilogram kuzu kıyması, 11,40 kilogram kuzu eti ve 1,40 kilogram kuzu ciğeri, C.Ö.(E-60)’nün tasarrufunda ise toplam 5,450 kilogram dana kıyması ve 3,350 kilogram kuzu etinin, ülkeye ithali yasak olmasına rağmen ithal etip, gümrüksüz olarak tasarruflarında bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.