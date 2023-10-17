Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, BRT'de 14. Saat programına katılarak Azerbaycan ziyaretine ilişkin soruları yanıtladı.

"TELKİN AZERBAYCAN'DAN GELDİ"

Gürcafer, "Biz Azerbaycan organizasyonundan 15 gün önce haberdar olduk. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bizleri Cumhurbaşkanlığına davet etti. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi de vardı. Şu şekilde organizasyonu yapın telkini Azerbaycan'dan geldi" dedi.

Cafer Gürcafer, Azerbaycan ziyaretini ciddi bir siyasi ve diplomasi başarısı olarak değerlendirdi.

"Bunu önemsememiz lazım.Ve devam ettirmemiz gerek. Bizim geçmişimize baktığımızda bu tür organizasyonları yaparız, heyecanlanırız sonra balon gibi söneriz. O yüzden ekonomik ilişkilerimizi sağlam temellere oturtmamız şarttır" diye konuştu.



"AZERBAYCAN'DA HELLİM TÜKETİMİ VAR. NEREDEN GELDİĞİNİ SORMAYA CESARET EDEMEDİM"

"Ben orada hellim tüketiminin olduğunu gördüm. Sordum, bizden Azerbaycan'a hellim gönderen var mı diye.Yok yanıtını aldım. Hellim bizim için çok önemli bir pazar. Nereden hellimin geldiğini sormaya cesaret edemedim. Çünkü Güney Kibrıs'tan gittiği ile ilgili cevap alacağımı tahmin ettim.Ama biz hellim ihracaatı yapabiliriz. Başka ürünlerde de. Yurtdıṣına yapılan siyasi ziyaretlerde iş dünyası da olmalıdır. Siyaset ile ekonomi birbirinden ayrılmaz iki olgudur" dedi.

Kaynak: BRT