Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş güvenliği tartışmaları ve grev sürecinde yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesi amacıyla kurumun atmaya hazır olduğu adımları kamuoyuyla paylaştı.

ÖNCELİK PERSONELİN İŞBAŞI YAPMASI

Uzun, halkın yaşadığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için önceliğin personelin görevine dönmesi olduğunu belirtti. KIB-TEK’in, açıkladığı adımlar çerçevesinde sürecin çözüme kavuşturulmasına hazır olduğunu ifade etti.

EKSİK MALZEMELER ORTAK KOMİSYONLA BELİRLENECEK

İş güvenliği malzemelerine ilişkin önerisini de paylaşan Uzun, EL-SEN Yönetim Kurulu’ndan iki üye, KIB-TEK Genel Müdürü ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan iki üyeden oluşacak bir komisyon kurulmasını gündeme getirdi.

Uzun, daha önce alınan malzemelere ek olarak komisyonun eksik olduğunu belirleyeceği malzemelerin, müdürün yetkisi kapsamında kısa sürede tedarik edilmesini ve bunların kamuoyuyla paylaşılmasını önerdi.

PERSONEL ALIMI SEÇİM YASAKLARI SONRASINDA

Kurumun ihtiyaç duyduğu ancak alımı gerçekleştirilemeyen personelle ilgili de açıklama yapan Uzun, seçim yasaklarının sona ermesinin ardından münhallerin açılarak gerekli istihdamın yapılmasını öngördüklerini belirtti.

BOŞ AMİRLİKLER İÇİN MÜNHAL VE TERFİ ADIMI

Uzun, hâlen boş olan ve vekâlet veya görevlendirme yoluyla yürütülen amirliklerin de seçim sonrasında mevcut usul ve esaslar doğrultusunda münhal ilan edilerek terfilerin gerçekleştirilmesini önerdi.