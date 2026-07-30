Uzun, kurumun akaryakıt temin sürecinin ihale mevzuatı çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, yakıtın taşınma şeklinin KIB-TEK'in sorumluluk alanında olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un açıklaması şu şekilde:

Kamuoyunda yer alan KIB-TEK’in yakıt alımı ve nakliyesi üzerine bazı iddialar ortaya atılmış ve bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), akaryakıt alımlarını yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. İhale kapsamında temin edilen yakıtın nakliyesi ise ihaleyi kazanan firma tarafından sağlanmakta olup, taşıma yöntemine ilişkin süreçler kurumumuzun sorumluluğunda değildir.

Bununla birlikte, fuel-oil alımında olduğu gibi diğer yakıt türlerinde de Türkiye'den doğrudan yakıt teminine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu yöndeki girişimler, ülkemizin enerji arz güvenliğini daha da güçlendirmek amacıyla devam etmektedir.

Özel firmaların ihale kapsamında temin ettikleri yakıtı hangi yöntemle naklettikleri KIB-TEK'in görev ve sorumluluk alanında bulunmamaktadır. Kurumumuzun denetim ve yükümlülüğü, ihale şartnamesinde belirtilen teknik kriterlere uygun yakıtın zamanında ve eksiksiz şekilde teslim alınmasını sağlamaktır.

Geçmiş dönemlerde kurumun yakıt temininde yaşadığı sıkıntıları eleştiren çevrelerin, bugün yakıtın taşınma yöntemini tartışma konusu yapmaya çalışmaları yapıcı bir yaklaşım değildir. KIB-TEK, halkımıza kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmektedir.