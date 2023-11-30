Uzun, yazısında şunları kaydetti:

Bizi Bilen Bilir, Bilmeyen Kendi Gibi Bilir…

Ne kadar doğru söylenmiş bir sözdür...

Özellikle toplum içi bireylerin birbirleri için yaptığı söylemlerin hepsi bu sözün içinde…

Aramızda kahramanlığa soyunanların, ağzı güzel laf yapanların, topluma şirin görünmek isteyenlerin bir çoğunu, kısaca yalancı pehlivanları tarif eden bir söz…

Siz ne kadar doğru olursanız olun hırsız sizin doğruluğunuzu kendinde göremediği için sizin doğru olduğunuzu anlaması mümkün değildir…

Çünkü O fırsat yakaladığı anda söylediklerini kendi yapacağı için sizin de aynisini yapacağınızı düşünüyor olmasıdır…

Amma en önemli kısmı bunu kendisine saklamayıp, doğru olanlara da bütün silahları ile saldırmaları ahlaksılıktan da başka bir şey değildir…

Bu yalan konuşanların, doğru konuşanların söylediklerine inanmadığı gibi bir şey...

Yalancı sürekli yalan konuştuğu için herkesin de yalan konuştuğunu sandığından herkese yalancılık bastığı gibi bir şey…

Veya…

Av hayvanlarını öldürmeyin diye yazdığı ve öldürülmüş bir keklik resmini paylaştı diye kekliği öldüren tarafından şikayet edilmesi gibi bir şey bu…

Kekliği öldürenin vicdanen suçluluk duyacağına, öldürmeyin deyip onun öldürdüğü kekliğin resmini paylaşanı suçlaması gibi…

İşin acı tarafı bu çamur atma, saldırılar, iftira furyasını yapanlar, doğruları bilmedikleri veya aradıkları için değil, ya sen çekil de ben geleyimdir, ya da bizimle paylaş kavgasıdır…

Bunları tarif eden sözlerden biri de, Ağacın Kurdu Kendi içinde olur, sözüdür…