Ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’ndeki görüşme saat 10.10’da başladı.

Görüşmede güven yaratıcı önlemler, olası yeni müzakere sürecinin yöntemi ve bundan sonraki adımların ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Guterres’in basın açıklaması yapması bekleniyor.

Guterres’in heyetinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuellar ile Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne yer alıyor.

Görev süresi bu yıl dolacak olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti 16 yıl sonra bir BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kıbrıs’ın iki tarafından ve uluslararası medya kuruluşlarından çok sayıda basın mensubu görüşmeyi takip ediyor.

-Guterres dün liderlerle ayrı ayrı görüştü

Guterres, dün sabah önce Hristodulidis, ardından Erhürman’la ayrı ayrı görüşmüş; akşam saatlerinde ise iki liderle ara bölgede yemek masasında bir araya gelmişti.

Hristodulidis, yemek ardından yaptığı açıklamada; öz, yöntem, uzlaşı noktaları, genişletilmiş toplantı ve güven yaratıcı önlemler olmak üzere her konunun ele alındığında dikkat çekerek, bugün somut açıklamalar duymayı umduğunu söylemişti.

BM Genel Sekreteri ise, dünkü görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda ise, Kıbrıs halkıyla dayanışmasını ve Kıbrıslılar ile garantörlerle birlikte çözüm bulunmasına katkı koyma kararlılığını ifade etmişti.

Guterres, BM’nin barışı dayatamayacağını, barışın ancak Kıbrıslılar tarafından liderleri aracılığıyla inşa edilebileceğini vurgulamıştı.