Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa kontenjan adayı olarak açıklanan Güven Bengihan, yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü sendikal mücadelede edindiği bilgi ve deneyimi bundan sonra Meclis çatısı altında yürütmek amacıyla KTAMS ve KİEF Başkanlığı görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

“BİR GÖREVDEN AYRILMAK, BİR MÜCADELEDEN AYRILMAK DEĞİLDİR”

Bengihan, yaptığı açıklamada yaklaşık yirmi yıldır büyük bir onur ve sorumlulukla sürdürdüğü sendikal mücadelede, üyelerin hak ve menfaatlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin savunmayı temel ilkesi olarak benimsediğini belirtti.

Sendikal mücadelenin kendisi için yalnızca bir görev olmadığını ifade eden Bengihan, bu sürecin hayatının en önemli okullarından biri olduğunu kaydetti.

Bengihan, “Çünkü sendika, hem teorinin hem de pratiğin mücadele okuludur. Bu okulda emeğin değerini, dayanışmanın gücünü, birlikte mücadele etmeyi; sorunları yalnızca dile getirmeyi değil, çözüm üretmeyi, müzakere etmeyi ve gerektiğinde bedel ödemeyi öğrendim” ifadelerini kullandı.

“KAZANDIĞIM BİLGİ VE DENEYİMİ MECLİS ÇATISI ALTINDA YÜRÜTMEK İSTİYORUM”

Yaklaşık 20 yıllık sendikal mücadele sürecinde bilgi, deneyim ve birikim kazandığını belirten Bengihan, bundan sonraki süreçte bu birikimi Meclis çatısı altında yürütmek amacıyla yeni bir yola çıktığını ifade etti.

Bengihan, bugüne kadar Başkanlığını yürüttüğü KTAMS ve KİEF’in kurumsal bağımsızlığına, tarafsızlığına ve köklü mücadele geleneğine duyduğu saygı ve etik değerler doğrultusunda Sendika ve Federasyon Başkanlığı görevlerinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı.

“SENDİKAMIZ YOLUNA AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Görevden ayrılmasının sendikal mücadeleden uzaklaşmak anlamına gelmediğini vurgulayan Bengihan, “Ancak bilinmesini isterim ki bir görevden ayrılmak, bir mücadeleden ayrılmak değildir” dedi.

Bengihan, bugüne kadar birlikte çalıştığı ve mücadele ettiği üyelere ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ederek, “Bugüne kadar yan yana yürüdüğüm, bana güvenen, eleştiren, katkı koyan ve birlikte mücadele ettiğimiz tüm üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

KTAMS ve KİEF’in kendi kurumsal yapısı içerisinde, temel ilkelerine ve amaçlarına bağlı kalarak yoluna aynı kararlılıkla devam edeceğine inandığını belirten Bengihan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Emeğin, demokrasinin, sosyal adaletin ve barışın yanında olmaya dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam edeceğim”