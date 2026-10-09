Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven, Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin’in iddialarına yanıt vererek; dairenin denetim faaliyetleri ve yürütülen tahkikat süreçleri hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Güven'in açıklaması şu şekilde:

"Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin’in kamuoyuna yansıyan açıklamasını hem üzülerek hem de hayretle okudum. Eleştiri şüphesiz ki demokratik çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır; ancak eleştiri hakkı ile mesnetsiz ithamlar arasındaki çizgi özenle korunmalıdır.

Özellikle şahsıma yönelik kullanılan “politize oldu” ifadesini kesin ve net bir dille reddediyorum. Görevimi siyasi, sendikal veya kişisel hiçbir saikle değil; hukuka, tarafsızlığa, adalete ve kamu yararına bağlı kalarak yürütmekteyim. Bir kamu görevlisini, ortaya koyduğu somut çalışmaları ve neticeleri görmezden gelerek bu şekilde nitelemek ne adildir ne de yapıcıdır.

Çalışma Dairesi olarak temel görevlerimizin başında çalışma yaşamını denetlemek, iş kazaları ile ilgili tahkikat yürütmek, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere yaptırım uygulamak ve çalışanların haklarını koryarak çalışma barışını sağlamak gelmektedir.

Bu süreçte son dönemde hem Toprak Ürünleri Kurumu hem de KIBTEK’te gündeme gelen iş kazalarıyla ilgili anında Çalışma Dairesi müfettişleri görevlendirilmiş, gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Kalecik tesislerinde bugün gerçekleştirdiğimiz denetimlerde de gerekli uyarılar yapılmış; taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmek adına sorumluluk alınarak işçi ve işveren tarafı Pazartesi günü Bakanlıkta toplu görüşmeye davet edilmiştir. Tıpkı Ektam Kıbrıs Ltd. sürecinde olduğu gibi amacımız gerilimi büyütmek değil, çalışanların haklarını koruyarak çözümü ve taraflar arasında uzlaşıyı sağlamaktır.

2026 yılında kaçak ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimlerimiz önemli ölçüde artırılmıştır. Çalışma Dairesi tarafından , Eylül ayı başı itibarıyla mevzuata aykırı hareket eden işverenlere toplam 80 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu rakam, iddia edilenin aksine sahada gösterilen kararlılığın en açık ispatıdır.

Geniş görev alanımıza rağmen sahada yalnızca 13 çalışma müfettişimizle insanüstü bir gayretle görev yapmaktayız. Hizmet etkinliğini artırmak ve müfettiş sayımızı yükseltmek adına teşkilat şemamızın güncellenmesine yönelik çalışmalarımızın bir an önce tamamlanması için elimizden gelen uğraşı veriyoruz.

Devam eden inceleme ve tahkikatların anlık olarak kamuoyuna yansımaması, Çalışma Dairesinin görevini yapmadığı anlamına gelmemelidir. Kurumumuzun kapısı sendikalara, işverenlere ve çalışanlara sonuna kadar açıktır.

Eleştiriye her zaman açığım ancak şahsıma ve kurumuma yönelik mesnetsiz siyasi nitelemeleri kabul etmiyorum.Bizim görev anlayışımız nettir: Çalışmak, denetlemek, hakkı korumak ve sonuç üretmektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."