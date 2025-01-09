Polis, zanlıların 2 Ocak 2025 tarihinde, 04:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanına alınmadıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri ile tartışma yaşadıklarını anımsattı. Polis, zanlıların tartışmanın hemen ardından toplanıp, mekanın önüne gittiklerini, H.Ö’nün, yanındaki silahı araç içerisinden havaya kaldırıp, korkutmak maksadıyla güvenlik görevlileri üzerine doğrulttuğunu aktardı. Polis, şikayet üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.B’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda olayda kullanılan tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü, silahın balistik inceleme sonucunun henüz çıkmadığını ifade etti. Polis, F.D’nin soruşturma kapsamında 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, H.Ö, V.B, A.Y, M.H.Ö’nün ise soruşturmaya etki edemeyeceklerini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, H.Ö, A.Y ve M.H.Ö’nün yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için bir kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve her birinin 750 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, V.B.’ın ise 50 bin TL nakit teminat yatırmasın, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 500 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme teminatla serbest bırakılan 4 zanlının haftada bir gün polise giderek imza atmasına da direktif verdi.

Yargıç, F.D’nin ise 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.