Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 09.45’te UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde yer alan “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk ett.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.