Toplantıda ilk olarak Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:406/5/2026) görüşüldü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun Tasarı’ya ilişkin Komite raporunu sundu ve Tasarı’nın Komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, eleştirilere yanıt verdi. Oğuz, güvenlik kamu görevlilerine yapılabilecek iyileştirmelerde herkesin mutabık olduğunu ancak Savunma Bütçesi’nin tedarikinin nerede olduğunun belli olduğunu söyledi.

“Yapılabilecek bir şey var da hükümet yapmıyor gibi bir algı yaratmak doğru değil. Bu umut vermek olur.” diye konuşan Oğuz, “Yalan konuşuyorsunuz.” ifadesini kullandı.

Savunma Bütçesi ile ilgili tasarrufun belli olduğunu söyleyen Oğuz, “Hükümet bir şey yapmıyormuş” gibi bir algı yaratmanın insafa sığmadığını kaydetti.

-Atun

Ardından Komite Başkanı Sunat Atun söz aldı. Atun, Barçın’ın iddiası üzerine UBP olarak tasarıyı yeniden değerlendirmek üzere komiteye çekme kararı aldıklarını belirtti. Atun, amacın, mağduriyetlerin giderilmesine olanak sağlanması olduğunu belirtti.

Yasa tasarısının geri çekilmesi Meclis’te oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Komite Başkanı Sunat Atun, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:429/5/2026) ve Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da (Y.T.No:430/5/2026) Komiteye geri çekilmesini önerdi.

Tasarıların Komiteye geri çekilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ek sunuş da yapılarak, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından toplantı tamamlandı.