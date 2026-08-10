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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, kurulun Ağustos ayı olağan toplantısında ele alınan konuların karara bağlandığı bildirildi.

Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş’ın görev süresinin, “Tuğgeneralliğe terfii ve uzatma işlemleri tüzüğü” kapsamında bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Yüksek Değerlendirme Kurulu, Ağustos ayı olağan toplantısını 10 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ile GKK mensubu albaylardan tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumları görüşülerek karara bağlandı.

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