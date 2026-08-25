Yunanistan’da işlenen bir cinayet kapsamında uluslararası düzeyde aranan bir zanlının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalanması, üzerinde önemle durulması gereken bir gelişmedir.

Ancak bu olayın yalnızca “aranan cinayet zanlısı yakalandı” şeklinde değerlendirilmesi bana göre eksik kalır. Çünkü olayın arkasında çok daha önemli bir gerçek var: KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün güçlü istihbaratı, titiz takibi ve başarılı operasyon kabiliyeti.

Bir yılı aşkın süre Güney Kıbrıs’ta bulunduğu belirtilen ve Rum makamlarınca tespit edilemediği ifade edilen uluslararası düzeyde aranan bir şahıs, KKTC’ye geçtikten sonra polisimizin radarına takılıyor. Yeri belirleniyor, gerekli takip yapılıyor ve Esentepe’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanıyor.

Bu, tesadüf değildir.

Bu, işini bilen, sahayı takip eden, istihbaratı değerlendiren ve gerektiğinde hızlı şekilde harekete geçebilen bir polis teşkilatının başarısıdır.

KKTC güvenli bir ülkedir

Son dönemlerde yaşanan münferit olaylar üzerinden KKTC’nin güvenli olmadığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Oysa bir ülkenin güvenli olup olmadığını değerlendirirken yalnızca meydana gelen suçlara değil, güvenlik güçlerinin bu suçlar karşısındaki etkinliğine de bakmak gerekir.

Dünyanın her ülkesinde suç işleniyor.

Önemli olan suç işlendiğinde devletin kurumlarının ne yaptığıdır.

Suçluyu bulabiliyor musunuz?

Aranan kişiyi tespit edebiliyor musunuz?

İstihbaratınız çalışıyor mu?

Operasyon yapabiliyor musunuz?

Vatandaşın güvenliği için gece gündüz sahada mısınız?

KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün ortaya koyduğu tabloya baktığımızda bu soruların karşılığını açık biçimde görebiliyoruz.

Polisimiz yalnızca olay meydana geldikten sonra devreye giren bir yapı değildir. Trafikten asayişe, uyuşturucuyla mücadeleden organize suçlara, sınır kapılarından ülke genelindeki güvenlik kontrollerine kadar çok geniş bir alanda görev yapıyor. Çoğu zaman vatandaşın görmediği, kamuoyuna yansımayan uzun takipler, araştırmalar ve istihbarat çalışmaları yürütülüyor.

Üstelik bunlar büyük bir dikkat ve titizlik gerektiriyor.

Eleştirelim ama başarıyı da görelim

Elbette polis de eleştirilebilir. Her kamu kurumunda olduğu gibi eksiklikler olabilir, hatalar yaşanabilir ve bunların üzerine gidilmelidir. Basının görevi de gerektiğinde bunları sorgulamaktır.

Ancak eleştirmek başka, sürekli olarak güvenlik güçlerini yetersiz ve başarısız göstermeye çalışmak başkadır.

Objektif gazetecilik yalnızca eksikleri yazmak değildir. Başarı varsa onu da teslim etmektir.

Uluslararası düzeyde aranan bir cinayet zanlısının KKTC’ye geçmesinin ardından kısa sürede tespit edilip yakalanması da görmezden gelinemeyecek kadar önemli bir başarıdır.

Hele ki söz konusu kişinin uzun süre başka bir bölgede bulunduğu ve tespit edilemediği yönündeki bilgiler dikkate alındığında, polisimizin ortaya koyduğu performansın değeri daha iyi anlaşılmaktadır.

Polisimiz gece gündüz görev başında

Biz çoğu zaman polis teşkilatının yaptığı işi ancak büyük bir operasyon olduğunda görüyoruz.

Oysa güvenlik, 24 saat devam eden bir iştir.

Bir ekip trafik kontrolündeyken başka bir ekip uyuşturucu operasyonundadır. Bir başka ekip kayıp bir kişiyi ararken, başka polisler sınır kapılarında görev yapar. Asayiş ekipleri sokaktadır, adli şubeler soruşturma yürütür, istihbarat birimleri ise kamuoyunun hiç görmediği çalışmalar gerçekleştirir.

Bütün bunların ortak amacı aynıdır: Bu ülkede yaşayan insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürebilmesi.

İşte bu nedenle birkaç münferit olaydan hareketle “KKTC güvenli değil” demek hem haksız hem de polis teşkilatının ortaya koyduğu emeği görmezden gelmek olur.

Tam tersine, son operasyon bize bir kez daha göstermiştir ki KKTC’de suçla mücadele eden, takip eden, araştıran ve gerektiğinde sonuç alan bir polis teşkilatı vardır.

KKTC güvenli bir ülkedir.

Bu güvenliğin arkasında ise gece gündüz çalışan, çoğu zaman sessiz sedasız görev yapan, titizliği ve dikkatiyle suçluların peşini bırakmayan polislerimiz vardır.

Eleştirilmesi gereken yerde elbette eleştireceğiz.

Ama başarılı olduklarında da bunu açıkça söylemekten çekinmeyeceğiz.

Çünkü polisin başarısı herhangi bir siyasi görüşün başarısı değildir.

Polisin başarısı, toplumun güvenliğidir.