Mezarlık mevkii yakınlarında, A.C.Ç. (E-30) yönetimindeki LH 735 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiği sırada karşı yönden gelen Ü.A. (K-50) yönetimindeki NR 032 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan A.C.Ç., sağ kalça kemiğinde çıkık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Diğer araç sürücüsü Ü.A. ise sağ ayak tarak kemiğinde kırık teşhisiyle gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.