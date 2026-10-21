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Diğer araç sürücüsü Ü.A. ise sağ ayak tarak kemiğinde kırık teşhisiyle gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

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