Bu doğrultuda Gemikonağı Anayolunun deniz kenarında bulunan kesiminde kazaların önlenmesi ve trafik ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla 750 metre otokorkuluk çakım işleri tamamlanırken, Geçitkoy bölgesinde 2024 yılında geçekleşen sel felaketi sonucunda hasara uğramış köprülerin korkulukları yenilenerek 224 metre köprü otokorkuluğu ve 300 metre otokorkuluk çakımı tamamlandı.

Bunlara ek olarak sözleşme kapsamında Ercan Havalimani yolunda tehlikeli kesimlerde 1808 metre yeni otokorkuluk çakım işleri ve ada genelinde anayollarda 800 metre hasara uğramış otokorkuluklarin tamiri yapılacak.

Diğer yandan hazır beton santralleri yanı sıra bölge halkın da sıklıkla kullandığı ancak yıllardır bakım ve onarımı yapılamayan Güvercinlik Kavşağı – Eski Gazimağusa Anayolu Arası Bağlantı Yolu yenileniyor. Gazimağusa Belediyesi ile işbirliği içerisinde yenilenecek yolda alttemel, temel ve asfalt kaplama işleri yapılacak.

Söz konusu yolun alttemel, temel yapım işini Karayolları Dairesi, asfalt kaplama yapım işini ise Gazimağusa Belediyesi üslendi. Yaklaşık 900 metre uzunluk, 6 metre genişliğe sahip olacak yolun İhale bedeli asfalt kaplama hariç 10 milyon 879 bin 300 Türk Lirası + KDV olup, 180 takvim günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor.