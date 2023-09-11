Güvercinlik’te 10 Eylül 2023 tarihinde saat 03:00 sıralarında meydana gelen üzücü bir olayda, aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından Ö.A. (E-54), eşi G.K. (K-54)’yi vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi bir şekilde darp etti. Olay sonucunda G.K.’nin kaburga kemiği kırıldı.

Olayın ardından Güvercinlik Emniyeti, olay yerine hemen müdahale ederek Ö.A.’yı gözaltına aldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı G.K., sağlık ekipleri tarafından acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Ö.A., emniyet ekipleri tarafından tutuklandı ve soruşturma başlatıldı. Şüpheli, aile içi şiddet ve kaburga kemiği kırılmasına sebep olma suçlamalarıyla karşı karşıya.