Komitede örgütlü Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS’ın) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yaptığı açıklamada, “Güzelyurt Bölge Sular Komitesi, çalışanlarına Hayat Pahalılığı ödeneğini vermemekte, 2 yılı aşkın süredir çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını yapmamaktadır; ayrıca, çalışanların haklarının korunduğu, Çalışma Bakanlığı tarafından denetlenen Toplu İş Sözleşmesi’ni partizanlık yaparak uygulamamaktadır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını göreve çağıran Yeltekin, şöyle devam etti:

“2 Ekim’den itibaren Güzelyurt Bölge Sular Komitesi tüm işyerlerinde greve gidiyoruz. Eylem yerimiz, İçişleri Bakanlığı önü olacaktır. Bu nedenle Güzelyurt Bölge Sular Komitesi’nde oluşacak mağduriyetlerden sendikamızın sorumlu olmadığını; sorumluların Güzelyurt Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı olduğunu belirtmek isterim.”