Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Buse Bağrıkara mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nun 14-15’inci kilometreleri arasında M.L. (K-36) yönetimindeki VP 156 plakalı salon aracın Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Akdağ Mevkii’ne geldiğinde, önünde aynı istikamette seyreden ve lastiğinin patlaması nedeniyle yol içerisinde duran E.K. (E-58) yönetimindeki YJ 048 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, kazada VP 156 plakalı aracın sürücüsü M.L.’nin ağır, aynı araçta yolcu olarak bulunan C.İ. (K-37) ile YJ 048 plakalı aracın sürücüsü E.K.’nin hafif yaralandığını belirtti.

Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, hafif yaralanan zanlının aynı gün taburcu edildiğini, durumu ağır olan M.L.’nin ise entübe edildiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti. Zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmın tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.