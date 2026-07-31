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Yangında dorsede bulunan 5 lastik tamamen yanarken, oluşan yüksek ısı nedeniyle dorse boyasında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 12.00 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerindeki Türkeli Alt Geçidi mevkiinde meydana geldi. ZA 314 plakalı hellim suyu yüklü tırın dorsesinde, muhtemelen jantın zemine sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımların lastiği tutuşturmasıyla yangın çıktı.

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