Polis açıklamasına göre, bugün saat 16.00 sıralarında M.L. (K-36) yönetimindeki VP 156 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Akdağ Mevkii’ne geldiğinde, önünde aynı istikamette seyreden ve lastiğinin patlaması nedeniyle yol içerisinde duran E.K. (E-58) yönetimindeki YJ 048 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı.
Kazada VP 156 plakalı aracın sürücüsü M.L. ağır yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan C.İ. (K-37) ile YJ 048 plakalı kamyonetin sürücüsü E.K. hafif yaralandı.
Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.
Kişi: Ekonomi ve maliyeye ilişkin temel yol haritamızı bu ay içerisinde paylaşacağız
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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.