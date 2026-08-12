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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kişi: Ekonomi ve maliyeye ilişkin temel yol haritamızı bu ay içerisinde paylaşacağız

Kazada VP 156 plakalı aracın sürücüsü M.L. ağır yaralanırken , aynı araçta yolcu olarak bulunan C.İ. (K-37) ile YJ 048 plakalı kamyonetin sürücüsü E.K. hafif yaralandı.

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