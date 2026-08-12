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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan H.G. , Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Yapılan alkol testinde sürücünün 157 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Kazada hafif yaralanan PK 998 plakalı aracın sürücüsü A.A. , 112 Acil Servis ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Araç, bu sırada soldan birinci şeritte aynı istikamette seyreden A.A. (E-65) yönetimindeki PK 998 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan NP 799 plakalı araç, yolu ikiye ayıran beton bariyere çarparak durdu.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 17.30 sıralarında H.G. (E-47) yönetimindeki NP 799 plakalı araç, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında, çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce soldan birinci şeride geçti.

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