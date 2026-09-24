Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda eşini araç içerisinde darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı S.A.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil, zanlının 12 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında eşi R.T. ile birlikte AA 642 U plakalı araçla Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru seyir halinde olduğu sırada aralarında tartışma çıktığını anlattı.

Tartışmanın ardından aracın kontrolden çıkarak yolun kuzey kısmında bulunan bir iş yerinin beton duvarına çarptığını belirten Şengil, aracın daha sonra tarla içerisinde yaklaşık 110 metre ilerleyerek durduğunu söyledi.

Şengil, zanlının araç içerisinde bulunan spiral koltuk fırçalama aletiyle eşinin başına defalarca vurduğunu ve ölümüne neden olduğunu mahkemeye aktardı.

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan zanlının gönüllü ifade verdiği, olayda kullanıldığı belirtilen fırçalama aletinin emare olarak alındığı ve incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Polis, zanlının daha önce iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek süre aldığını, evinde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

Zanlıdan alınan kan örneğinin sonucunda hintkeneviri tespit edildiği, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 5 Eylül’de Gazimağusa’da bir şahıstan aldığını söylediği ve söz konusu kişinin tutuklandığı da mahkemeye aktarıldı.

Polis ayrıca zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ve ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Zanlının KKTC vatandaşı olduğu ve 12 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu da ifade edildi.

Avukattan “kıskançlık” savunması

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı avukatı A.S ise müvekkilinin uyuşturucu madde etkisi altında olmadığını, olayın kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında ani şekilde gerçekleştiğini savundu.

Polis, suçun vahametine dikkat çekerek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının davası görülünceye kadar 3 ayı aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.