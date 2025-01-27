Yangınlarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.01.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Cemal Gürsel Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahta muhtemelen elektrik kablolarının yüklenip kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın ev sakini ile İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, elektrik sigortası ile dolabı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

27.01.2025 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde, bir siteye ait su kuyusunu besleyen elektrik panosu içerisinde, muhtemelen oluşan kısa devre sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, elektrik panosu ile kabloları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.