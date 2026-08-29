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KIB-TEK, gelişmelerle ilgili gün içerisinde kamuoyuna yeniden bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceği kaydedildi.

KIB-TEK’e bağlı tüm ekiplerin arızaların giderilmesi ve bölgelere yeniden güvenli şekilde enerji sağlanması amacıyla çalışmalarına hızla başladığı belirtildi.

Yaşanan hasarlar nedeniyle Güzelyurt ve Lefke bölgelerine şu anda elektrik enerjisi verilemiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, Güneşköy–Cengizköy trafo merkezleri arasındaki yüksek gerilim hattında bulunan bazı elektrik direkleri , ilk tespitlere göre devrildi.

Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları, elektrik altyapısında da hasara yol açtı.

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