Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları, elektrik altyapısında da hasara yol açtı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, Güneşköy–Cengizköy trafo merkezleri arasındaki yüksek gerilim hattında bulunan bazı elektrik direkleri, ilk tespitlere göre devrildi.
Aynı bölgede ağaçların enerji nakil hatlarının üzerine devrilmesi sonucu hatlarda kopmalar meydana geldiği bildirildi.
Yaşanan hasarlar nedeniyle Güzelyurt ve Lefke bölgelerine şu anda elektrik enerjisi verilemiyor.
KIB-TEK’e bağlı tüm ekiplerin arızaların giderilmesi ve bölgelere yeniden güvenli şekilde enerji sağlanması amacıyla çalışmalarına hızla başladığı belirtildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceği kaydedildi.
KIB-TEK, gelişmelerle ilgili gün içerisinde kamuoyuna yeniden bilgilendirme yapılacağını açıkladı.