Polisten verilen bilgiye göre kaza, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde meydana geldi.
H.Ö., 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EH 790 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, bir ikametgahın bahçe ve garaj kapıları ile ev sakinine ait MK 899 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan H.Ö., kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Sürücü hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma devam ediyor.