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Soruşturma devam ediyor.

Sürücü hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç, bir ikametgahın bahçe ve garaj kapıları ile ev sakinine ait MK 899 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

H.Ö., 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EH 790 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Halkın Partisi heyeti TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

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