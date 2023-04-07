Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde bugün saat 17.30 sıralarında bir araçta yapılan kontrolde ‘İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı harekette bulundukları tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan H.N’nin (25) tasarrufunda 64 adet, M.D’nin (25) tasarrufunda ise 10 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.

Açıklamada, mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında H.N'nin Lefkoşa'daki ikametgahında yapılan aramada ise 448 adet daha yeşil reçeteye tabii hap bulunarak emare olarak alındığı aktarıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor…