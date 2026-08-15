Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos’ta saat 22.00 sıralarında İ.B. (E-25), B.K. (E-22), A.T. (E-24) ve B.Ö. (E-19), aralarında çıkan tartışmanın ardından M.H. (E-33), A.R. (E-24) ve S.U.H.’yi (E-33) ciddi şekilde darbetti.

Olay sırasında yere düşen S.U.H.’nin yüzüne tekme atılması sonucu burun kemiğinin kırıldığı kaydedildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında İ.B., B.K., A.T. ve B.Ö. tespit edilerek tutuklandı.

- Yasak bölgede balık avına 70 bin 893 TL ceza

Alagadi 2 Özel Koruma Bölgesi’nde dün saat 18.45 sıralarında, sürekli balık avlanması yasak olan bölgede olta ile balık avladığı tespit edilen A.K.’ye (E-54) 70 bin 893 TL idari para cezası kesildi.

- Minareliköy’de izinsiz ilaç satışı

Minareliköy’de faaliyet gösteren bir tıbbi malzeme deposunda dün yapılan aramada ise ithal izni olmadan yurt dışından getirdiği çeşitli markalardaki toplam 14 paket ilacı Eczacılar Birliği’ne üye olmadan satışa sunduğu tespit edilen B.Ç. (E-30) tutuklandı.

- İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekiplerinin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları sürüyor.