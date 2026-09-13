Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan M.R.A. (37), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.50 sıralarında meydana geldi.
M.R.A., yönetimindeki YH 457 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan VS 018 ve VG 722 plakalı araçlara çarptı.
Kaza sonrası aracında sıkışan sürücü, Güzelyurt İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen M.R.A.’nın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.