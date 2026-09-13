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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

M.R.A., yönetimindeki YH 457 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan VS 018 ve VG 722 plakalı araçlara çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.50 sıralarında meydana geldi.

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