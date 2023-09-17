3 alkollü sürücü, 3 ayrı kaza, ortalık savaş alanı... 3 alkollü sürücü, 3 ayrı kaza, ortalık savaş alanı...

Güzelyurt Sanayi Bölgesi’nde az önce meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.     

İlk edinilen bilgiye göre sanayi bölgesinin girişinde iki araç çarpıştı.     

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

Kaynak : Bağımsız Medya