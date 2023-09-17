Güzelyurt Sanayi Bölgesi’nde az önce meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
İlk edinilen bilgiye göre sanayi bölgesinin girişinde iki araç çarpıştı.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak : Bağımsız Medya
Güzelyurt Sanayi Bölgesi’nde az önce meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
İlk edinilen bilgiye göre sanayi bölgesinin girişinde iki araç çarpıştı.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak : Bağımsız Medya
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