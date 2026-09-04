Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Turgut Özal Caddesi’nde meydana geldi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında, kullanımındaki motosiklet ile seyir halinde olan F.R. (E-54) şüpheli görülerek durduruldu.

Polis ekipleri tarafından şahsın üzerinde ve kullanımındaki motosiklette yapılan aramalarda, tasarrufunda üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası tespit edildi.

Söz konusu kağıt parçası polis tarafından emare olarak alınırken, F.R. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.