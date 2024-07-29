Mülkiyet konusu… “Taşınmaz Mal Komisyonu hayatımızın bir parçası olmalıydı” Mülkiyet konusu… “Taşınmaz Mal Komisyonu hayatımızın bir parçası olmalıydı”

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi’nde, dün saat 17.00 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, denetimleri sırasında sürücüsü M.M.A.(E-25) ve yolcuları O.E.O.(E-31) ile F.G.A’nın (E-24) olduğu araçta, şüpheli hareketler fark ederek arama yaptı.

Aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

-1 gram Hint keneviri, 9 hap

Güzelyurt’ta yine kontrol maksatlı durdurulan başka bir araçta da 1 gram Hint keneviri olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi 9 hap saptandı.

ZUV 162 plakalı aracın şüpheli görülen sürücüsü O.I.A.(E-25) ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.M.(E-28) ile I.D’nin (E-24) tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.