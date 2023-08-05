Haber Kameramanları Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu’nda, derneğin yeni yönetim kurulu ile denetleme ve onur kurulları belirlendi. Buna göre, yeni yönetim kurulu, Suad Suiçmez, Tarkan Kavaz, Kemal Yürekli, Mustafa Sarpten, Rafet Çelik ve yedek üyeler Orhan Bayraktar ile Metehan Azizoğlu’ndan oluştu.

Denetleme Kurulu’na, Hüseyin Karahüseyin, Mühlet Kulaç ve Raziye Dağda seçilirken, Onur Kurulu’nda ise Kemal Gökdel ve Hakan Dervişoğlu yer aldı.

Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği lokalinde yer alan genel kurulda, hizmette 25’inci yılını dolduranlara da plaket verildi.

Genel kurulda, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından Dernek Başkanı Tarkan Kavaz’ın konuşması yer aldı. Daha sonra faaliyet ve mali raporlar okunarak aklandı.

Haber Kameramanları Derneği, yeni yönetim kurulu ileriki günlerde toplanarak, başkan ve görev dağılımını belirleyecek.