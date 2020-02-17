Bet davasında gelişme

Girne Ceza Mahkemesi’nde, sanal bahis davasının ön duruşması görüşülmeye başlandı.

Mahkemede savcılığın tanığı olarak dinletilen A.K.’nin sanık avukatları tarafından sorgulanması sırasında birçok önemli gerçek ortaya çıktı.

Tanık mahkemede, söz konusu sanal bahis sitelerinin domain kaydının kime ait olduğunu bilmediğini, bu sitenin lisanslı bir site olduğunu ve lisansının yurt dışında olduğunu söyledi.

Aynı tanık, bu bahis sitesinin yurtdışıdaki bir şirkete ait olduğunu bildiğini de söyledi.

Tanığın sorgulanması sırasında, sanal bahis siteleriyle ilgili yetkili ya da şirket sahibi olarak Bulut Akacan’ın isminin geçmediği dikkatlerden kaçmazken, daha önce sorgusunda bu sitelerin Bulut Akacan’a ait olduğunu iddia eden tanıklar, mahkemede sorgudaki ifadelerinin tam tersi söylemlerde bulundu.