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Cumhurbaşkanı Tatar, Genetik Derneği ile Thalassemia Derneği heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Genetik Derneği Başkanı Mahmut Çerkez ile Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli'yi kabul etti.

06 Aralık 2022 Salı 19:43
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Cumhurbaşkanı Tatar, Genetik Derneği ile Thalassemia Derneği heyetlerini kabul etti



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Genetik Derneği Başkanı Mahmut Çerkez ile Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli'yi kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, iki dernek tarafından eylül ayında yapılan “Unutulan Genetik Miras” isimli çalıştay raporu Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında, thalassaemia hastalığının Kıbrıs Türk toplumu tarafından bilindiğini dile getirerek, yapılan düzenlemelerle son yıllarda thalassaemia hastalığının hemen hemen sıfıra indiğini söyledi.

Devletin ve ilgili bakanlığın, evlilik dışı veya yurt dışından gelen kişilerin sıkıntıya düşmemesi adına bir takım tedbirler almasında fayda olduğunu belirten Tatar, dernek yetkililerinin halkın daha duyarlı olması konusunda liderlik yaptığını kaydetti.

“KKTC ADINA BU KONULARA SAHİP ÇIKMAK VE SÜRECİ YÖNETMEK GÖREVİMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’de thalassaemia vakalarının minimuma indirilmesi en büyük temennimizdir. Her can bir değerdir. Yıllardır yapılan bu fedakârlıkların ne kadar önem arz ettiğini belirtmek istiyorum. İlimde, bilimde, sağlıkta olan gelişmeleri halkımızla paylaşıyoruz. Kaliteli yaşamın devam edebilmesi için bazı tedbirlerin de alınması gerekmektedir. KKTC adına bu konulara sahip çıkmak ve süreci yönetmek görevimizdir” diyerek, dernek çalışanlarına başarılar diledi.

Son Güncelleme: 06.12.2022 20:53
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