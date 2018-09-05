Dance Base Art Studio’dan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 5 bin TL bağış...

Dance Base Art Studio, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahnelediği “Dance Base Show Pop Art 11” adlı gösteriden elde ettiği geliri vakıfa bağışladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Dance Base Art Studio Direktörü Ahu Karaderi, 5 bin TL tutarındaki geliri, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışladı. Açıklamada, Karaderi’ye, vakıf teşekkür plaketi takdim edildiği, kanserle mücadelede üye çocukların ve ailelerinin ellerinden tutarak, umut oldukları için Dance Base Art Studio ailesine teşekkür edildiği belirtildi.



