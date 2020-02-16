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Defineciler yakayı ele verdi

Tuzluca-Kurtuluş köyleri arasındaki arazide eski eser arayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

16 Şubat 2020 Pazar 14:24
Defineciler yakayı ele verdi
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  dün akşam saat 22.00 sıralarında, Tuzluca - Kurtuluş köyleri arasındaki bir arazide, yetkili makamdan izinsiz eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü tespit edilen R.K.(E-55), G.Y.(E-45) ve T.K.(E-43) tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
DefineKazıGömüTutuklama
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Zehra 2020-02-16 15:19:07

Kıbrıslılar herhalde yüzleri örtüldü .tc olsa yüz açık olur

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Vatandaş 2020-02-16 17:18:51

Gaberelere ve kumarhanelere para yetiştiremeyince angutlar define aramaya başlarlar kazıyın kazıyın üç birini bulursunuz zibiller

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