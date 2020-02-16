Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Tuzluca - Kurtuluş köyleri arasındaki bir arazide, yetkili makamdan izinsiz eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü tespit edilen R.K.(E-55), G.Y.(E-45) ve T.K.(E-43) tutuklandı.
Defineciler yakayı ele verdi
Tuzluca-Kurtuluş köyleri arasındaki arazide eski eser arayan 3 kişi suçüstü yakalandı.
16 Şubat 2020 Pazar 14:24
Kıbrıslılar herhalde yüzleri örtüldü .tc olsa yüz açık olur
Gaberelere ve kumarhanelere para yetiştiremeyince angutlar define aramaya başlarlar kazıyın kazıyın üç birini bulursunuz zibiller