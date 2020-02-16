Defineciler yakayı ele verdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Tuzluca - Kurtuluş köyleri arasındaki bir arazide, yetkili makamdan izinsiz eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü tespit edilen R.K.(E-55), G.Y.(E-45) ve T.K.(E-43) tutuklandı.