Dere yatağını dolduruyorlardı

Nermin Anıl isimli vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Girne çevreyolu üzerinde yapılan dere yatağı doldurma işlemi durduruldu.

Anıl'ın paylaşımı şöyle:

"Girne Çevre yolu üzerinde Eziç Premier den sonra eski Pitoresk Tatil köyü sınırındaki dere yatağı dolduruluyor...

Yeşile, ağaca doğaya böylesine acımasız davranan bir toplum yeryüzünde yoktur...

Belediye, kaymakamlık ulaştırma bakanlığı biz bölge sakinleri sizlerden açıklama bekliyoruz."

Müdahale gecikmedi

Sosyal medya da paylaşılan fotoğrafların üzerine Halkın partisi Milletvekili Erek çağatay bölgeye gidip incelemeler yaptı ardından Girne Belediyesi'nin konuyu takibe alması ile çalışmalar durduruldu.