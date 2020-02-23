Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Dere yatağını dolduruyorlardı

Girne Belediyesi ve HP Milletvekili Erek Çağatay müdahale etti.

23 Şubat 2020 Pazar 14:21
Dere yatağını dolduruyorlardı
banner48

Nermin Anıl isimli vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Girne çevreyolu üzerinde yapılan dere yatağı doldurma işlemi durduruldu.

Anıl'ın paylaşımı şöyle:

"Girne Çevre yolu üzerinde Eziç Premier den sonra eski Pitoresk Tatil köyü sınırındaki dere yatağı dolduruluyor...
Yeşile, ağaca doğaya böylesine acımasız davranan bir toplum yeryüzünde yoktur...
Belediye, kaymakamlık ulaştırma bakanlığı biz bölge sakinleri sizlerden açıklama bekliyoruz."

Müdahale gecikmedi

Sosyal medya da paylaşılan fotoğrafların üzerine Halkın partisi Milletvekili Erek çağatay bölgeye gidip incelemeler yaptı ardından Girne Belediyesi'nin konuyu takibe alması ile çalışmalar durduruldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sonuçlar negatif
Sonuçlar negatif
Soylu inceleme yaptı
Soylu inceleme yaptı
Tatar ve Sucuoğlu'ndan başsağlığı mesajı
Tatar ve Sucuoğlu'ndan başsağlığı mesajı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim