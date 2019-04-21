Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka’da meydana gelen terör olaylarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Terör masum insanların canını almaya ve dünya barışını tehdit etmeye devam ediyor. Sri Lanka’da yaşanan terör saldırılarını KKTC olarak kınıyoruz, bu saldırılar uluslararası toplumun tek bir ferdine değil geneline yönelik ortak bir tehdittir, bu nedenle teröre karşı uluslararası düzeyde ortak mücadele verilmesi uluslararası toplum açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Sri Lanka halkının yanındayız ve acısını paylaşıyoruz.”

(BRT)