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Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka’da meydana gelen terör olaylarını kınadı

21 Nisan 2019 Pazar 14:44
Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka’da meydana gelen terör olaylarını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka’da meydana gelen terör olaylarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili  yapılan açıklama şöyle:

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“Terör masum insanların canını almaya ve dünya barışını tehdit etmeye devam ediyor. Sri Lanka’da yaşanan terör saldırılarını KKTC olarak kınıyoruz, bu saldırılar uluslararası toplumun tek bir ferdine değil geneline yönelik ortak bir tehdittir, bu nedenle teröre karşı uluslararası düzeyde ortak mücadele verilmesi uluslararası toplum açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Sri Lanka halkının yanındayız ve acısını paylaşıyoruz.”

(BRT)

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Doğru Söz 2019-04-21 15:27:58

Ya Kılıçdaroğluna yapılan saldırı? Kınayabilecek misiniz merak ediyorum...

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Lavuk 2019-04-21 18:25:26

Aha şimdi sri lanka tanıyacak bizi.

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